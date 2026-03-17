Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Nienburg (ots)
(KEM) Am Montag, den 16.03.2026, zwischen ca. 9.15 und 9.45 Uhr ereignete sich an der Düsseldorfer Straße in Höhe Hausnummer 7 eine Verkehrsunfallflucht.
Ein geparkter grauer Skoda Suberb wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und links an der Heckschürze beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 2.000 Euro geschätzt.
Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.
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