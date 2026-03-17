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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Famila-Parkplatz

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 16.03.2026, zwischen ca. 12 und 13 Uhr ereignete sich auf dem Famila-Parkplatz in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter blauer Ford Fokus wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und rechtsseitig an der Frontschürze beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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