Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf Famila-Parkplatz

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 16.03.2026, zwischen ca. 12 und 13 Uhr ereignete sich auf dem Famila-Parkplatz in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht.

Ein geparkter blauer Ford Fokus wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und rechtsseitig an der Frontschürze beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

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