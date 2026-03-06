Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung, Alkohol am Steuer, Diebstahl aus Pkw und Verkehrskontrolle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim - Löffelstelzen: Wahlplakate beschädigt

In einem unbekannten Zeitraum vor Donnerstagnachmittag wurde in der alten Würzburger Straße in Löffelstelzen ein beschädigtes Wahlplakat festgestellt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Lauda - Königshofen: Alkoholisierter Fahrer nimmt Vorfahrt

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 62-Jähriger Mann gegen 07:30 Uhr die Pfalzstraße in Lauda-Königshofen entlang, übersah an der Kreuzung mit der Antoniusstraße offensichtlich den Pkw einer Dame und soll ihr damit die Vorfahrt genommen haben. Da der Fahrer hierbei augenscheinlich auch noch eine Bierflasche in der Hand hielt, wurde die Polizei informiert. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der 62-Jährige zusammen mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines naheliegenden Baumarktes angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Tauberbischofsheim: Wertgegenstände aus privatem Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

In Tauberbischofsheim kam es zwischen Dienstag. 23:30 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, zu einem Diebstahl. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände aus einem Pkw der geparkt in der Veit-Stoß-Straße stand. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle

Mehrere Verstöße ahndeten Beamte des Polizeirevier Wertheim am Donnerstagvormittag. Bei einer stationären Kontrolle zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr auf der Kreisstraße 2824 zwischen Kembach und Höhefeld wurden knapp 15 Personen angezeigt. In elf Fällen kam es nach Toleranzabzug zu Geschwindigkeitsverstößen zwischen 17 km/h und 41 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, welche am dortigen Straßenabschnitt 50 km/h beträgt. Spitzenreiterin war eine 33-Jährige mit einer Geschwindigkeit von 91 km/h. Sie hat mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell