Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zwei Verletzte bei Unfall im Berufsverkehr

Heilbronn (ots)

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmorgen in Bad Friedrichshall. Gegen 5:40 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Toyota die Kreisstraße 2117 von Kochendorf kommend in Richtung der Einmündung zur Kreisstraße 2116 und bog nach links auf diese ein. Hierbei übersah er vermutlich den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Passat eines 34-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die K 2117 voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell