POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Besonders schwerer Fall des Diebstahls und Verkehrsunfälle

Heilbronn-Kirchhausen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Im Laufe des Donnerstagnachmittags ereignete sich ein Einbruch in ein Wohnhaus in Heilbronn-Kirchhausen. Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen 16 Uhr und 17 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude in der Bensheimer Straße, im Nahbereich der Altglascontainer, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Uhren und Dokumente. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07131 204060 Zeugenhinweise entgegen.

Heilbronn: Lkw-Aufbruch - Zeugenaufruf

Ein in der Sichererstraße in Heilbronn geparkter Lkw eines Baudienstleisters wurde im Zeitraum von Mittwoch, 21 Uhr bis Donnerstag,9 Uhr, aufgebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Ladefläche des Lkws und entwendeten mehrere Werkzeuge. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Heilbronn bittet Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Fahrzeug-Aufbruch - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde zwischen 19:30 Uhr und 8 Uhr ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen, das in der Karmeliterstraße auf Höhe der Kreuzung zur Schillerstraße in Heilbronn geparkt war. Bislang unbekannte Täter entwendeten diverse Werkzeugkoffer aus dem Laderaum und brachten diese auf den nahegelegenen Alten Friedhof, wo sie sie ohne Inhalt zurückließen. Der Sachwert der entwendeten Güter ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Heilbronn ruft Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Bad Friedrichshall: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße 1096 bei Bad-Friedrichshall ein Verkehrsunfall auf Höhe der Einmündung zur Landesstraße 1098 aus Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Ein 76-jähriger befuhr mit seinem VW die L 1098 in Richtung der Einmündung und übersah mutmaßlich einen von links heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten Fiat. Der Mann fuhr mit seinem Pkw in den Einmündungsbereich ein und kollidierte mit dem Fiat. Bei beiden Fahrzeugen verursachte der Zusammenprall einen Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro. Die 64-jährige Fiat-Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Beilstein: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer

In der Auensteiner Straße in Beilstein wurde am Donnerstag gegen 15 Uhr ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 59-jährige Rollerfahrer fuhr einem 76-jährigen Renault-Fahrer entgegen, als dieser mit seinem Pkw nach links in den Sankt-Anna-Weg abbiegen wollte. Der Mann übersah vermutlich den entgegenkommenden Roller und setzte trotz seiner Wartepflicht zum Abbiegen an, sodass es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam. Hierbei wurde der Vespa-Fahrer leicht verletzt und im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den beteiligten Fahrzeugen kann noch nicht beziffert werden

