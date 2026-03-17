Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Rodewald - Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

Nienburg/Rodewald (ots)

(KEM) Erfreuliche Nachrichten für einen 11-jährigen Jungen aus Rodewald: sein Fahrrad, welches vergangene Woche gestohlen wurde, wurde wieder aufgefunden.

Ein 16-jähriger Rodewalder hatte das Fahrrad seines Freundes am Sonntagnachmittag in der Nienburger Innenstadt wiedererkannt und umgehend die Polizei verständigt. Er folgte der Person, die mit dem Rad unterwegs war, und teilte der Polizei regelmäßig seinen Aufenthaltsort mit. Bei einer Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich tatsächlich um das am 13.03.2026 gestohlen gemeldete Fahrrad handelte. Gegen den Nutzer, einen 40-jährigen Stöckser, wird nun wegen des Verdachts des schweren Diebstahls ermittelt.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und kann dem 11-Jährigen wieder ausgehändigt werden.

Die Ursprungsmeldung ist hier zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6235116

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