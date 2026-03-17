Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall auf der K14

Obernkirchen (ots)

(Thi) Am Montag den 16.03.2026 ereignete sich gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen.

Ein 32-Jähriger aus Seggebruch befuhr mit seinem Audi die K14 aus Richtung B65 kommend in Richtung Tallensen. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend geriet der Pkw über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Der 32-jährige Fahrer sowie sein 38-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Die genauen Ursachen des Unfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

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