Schwerer Verkehrsunfall - eine Person lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (30.09.2025) ereignete sich in Lübeck - St. Lorenz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Zwei Fahrzeugführerinnen erlitten zudem leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten kam es zu einer mehrstündigen Sperrung des Unfallortes.

Gegen 00:15 Uhr bog eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus Ostholstein mit ihrem weißen Skoda von der Adlerstraße nach rechts in die Fackenburger Allee ein. An der dortigen Fußgängerampel bemerkte sie einen Mann, der die Straße bei Rotlicht von der Ziegelstraße zur Adlerstraße überquerte und wartete auf den Mann. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 21-jährige Lübeckerin mit ihrem roten Peugeot auf der Fackenburger Allee stadtauswärts. Dem aktuellen Erkenntnisstand nach versuchte sie, dem weißen Skoda auszuweichen, prallte dennoch seitlich gegen diesen.

Durch den Zusammenstoß geriet der rote Peugeot in Richtung der Mittelinsel und erfasste den Fußgänger. Der 36-jährige Lübecker wurde gegen einen weißen VW geschleudert, der die Fackenburger Allee in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Mann erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen. Die 21-Jährige Lübeckerin und die 30-jährige Ostholsteinerin wurden leicht verletzt. Der Lübecker sowie die 21-jährige Fahrerin wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Sachverständiger hinzugezogen.

Der weiße Skoda und der rote Peugeot wiesen schwere Schäden auf und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Kühlflüssigkeit und verstreuter Fahrzeugteile beauftragte die Polizei eine Fachfirma mit der Reinigung der Fahrbahn.

Die eingesetzten Polizeibeamten sperrten die Fackenburger Allee im Rahmen der Unfallaufnahme bis circa 03:30 Uhr.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 30-jährige Ostholsteinerin (deutsch) und die 21-jährige Lübeckerin (deutsch) eingeleitet.

