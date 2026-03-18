Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nendorf - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Nendorf (ots)

(KEM) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall vom Samstagnachmittag gegen 15.48 Uhr in Nendorf geben können.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 41-jähriger Fahrer eines mit vier Personen besetzten Renaults an der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 69 nach links auf ein Grundstück abzubiegen, als ihn ein nachfolgender Volvo überholte und die PKW zusammenstießen. Die 19-jährige Volvo-Fahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Entgegen der ursprünglichen Annahme wurde auch die 38-jährige Beifahrerin des abbiegenden Renault verletzt. Sie wurde nachträglich im Krankenhaus behandelt.

Zeugen, insbesondere ein PKW-Fahrer, der den Unfallbeteiligten kurz vor dem Verkehrsunfall entgegengekommen sein soll, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 in Verbindung zu setzen.

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