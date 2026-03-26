Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Alkoholfahrten - Lastenfahrrad entwendet - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Alkoholisiert ohne Führerschein

Am Donnerstag gegen 0:50 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Aalen in der Stuttgarter Straße ein Rollerfahrer ohne Kennzeichen und ohne Licht vorne auf. Stattdessen trug der Fahrer eine Stirnlampe und fuhr sehr unsicher. Daraufhin wurde der Rollerfahrer, der mehrfach fast stürzte, auf Höhe einer Tankstelle angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, nicht im Besitz eines Führerscheines ist und der Roller weder zugelassen noch versichert war. Der 41-Jährige wurde daraufhin in das Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Während der Fahrt wurden die beiden Polizeibeamten massiv beleidigt.

Aalen: Lastenfahrrad entwendet

In der Oberen Wöhrstraße wurde am Mittwoch zwischen 8:25 Uhr und 15:15 Uhr ein anthrazitfarbenes Lastenfahrrad der Marke Riese und Müller, Model Load 75 touring 20 im Wert von über 7100 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Alkoholisiert mit PKW

Am Mittwoch um kurz vor 13 Uhr wurde in der Ortsmitte Fachsenfeld eine 65-jährige Fahrerin eines VW kontrolliert, nachdem diese in auffälliger Weise am Straßenverkehr teilnahm und in Schlangenlinien fuhr. Aufgrund Ihres körperlichen Zustandes und ihr Klagen über Schmerzen wurden ein Rettungswagen verständigt. Nachdem im Krankenhaus bei einer durchgeführten Atemalkoholkontrolle ein Wert von 4,6 Promille festgestellt werden konnte, wurde anschließend noch eine Blutentnahme durchgeführt.

Gschwend: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 3:25 Uhr mit einem Fiat Punto vermutlich mit dem Teilkennzeichen RÜD die B298 von Spraitbach kommend in Fahrtrichtung Gschwend. Auf Höhe der Abzweigung Gschwend kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten und kam anschließend an einem Baum zum Stehen. Anschließend entfernten die beiden Insassen des PKW die amtlichen Kennzeichen und entfernten sich fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Bei den Insassen soll es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Beide etwa 30 Jahre alt. Der Mann war augenscheinlich ca. 180 cm groß und trug einen Bart. Die weibliche Person soll dunkles, schulterlanges Haar gehabt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

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