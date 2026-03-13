PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg/ Oberhof: Zwei Einbrüche in gleiche Gaststätte - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 11.03.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr um 09:30 Uhr zu einer Gaststätte in Oberhof alarmiert, da im Objekt Rauch wahrgenommen wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Gaststätte eingedrungen waren und einen Feuerlöscher missbräuchlich im Gastraum versprühten, was zur Rauchentwicklung führte. Am Freitagmorgen, 12.03.2026, wurde erneut ein Einbruch in dieselbe Gaststätte festgestellt. Die Unbekannte Täterschaft gelangte erneut gewaltsam in die Räumlichkeiten und verwüsteten die Inneneinrichtung und den Vorratskeller. Außerdem gelangte die Täterschaft an Zimmerschlüssel der im Haus befindlichen Hotelzimmer. Auch in diesen wurden Sachschäden verursacht und Gegenstände entwendet. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
