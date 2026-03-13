PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl: Einbruch im Industriegebiet Achkarren - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Achkarren: In der Nacht von Donnerstag, 12.03.2026, auf Freitag wurde im Industriegebiet in Achkarren in eine der dortigen Firmen eingebrochen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Anschließend entwendeten sie Bargeld aus den Räumlichkeiten. Das Polizeirevier Breisach sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07667 9117-0 beim Revier Breisach zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

