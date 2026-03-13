Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Verkehrsunfall zwischen Ihringen und Wasenweiler - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ihringen: Am Donnerstag, 12.03.2026, um 15:40 Uhr kam es auf der Wasenweilerstraße/L114 zwischen Ihringen und Wasenweiler zu einem Verkehrsunfall. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen, versuchte ein Fahrzeugführer von einem Wirtschaftsweg auf die L114 aufzufahren. Hierbei übersah er wohl ein Fahrzeug, welches sich in einem Überholvorgang befand. Der abbiegende und der überholende PKW kollidierten miteinander. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden, in hoher vierstelliger Höhe. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Das Polizeirevier Breisach sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07667 9117-0 beim Revier Breisach zu melden.

