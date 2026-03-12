PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Bagger beschädigt Gasleitung in Wohngebiet

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2026, gegen 14.40 Uhr, wurde bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück in der Straße "Am Palmrain" eine Gasleitung beschädigt. In der Folge trat Gas aus der beschädigten Leitung und ein starker Gasgeruch war wahrnehmbar. Umliegende Wohnhäuser wurde vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen eines Energieversorgers. Der Energieversorger konnte zeitnah das Gasleck schließen. Es wurde niemand verletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

