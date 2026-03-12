Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall beim Einfahren in den Rebgartenweg - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2026, gegen 14.30 Uhr, kam es beim Einfahren von einem Grundstück in den Rebgartenweg zu einem Unfall, bei welchem zwei Pkws beteiligt waren. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin wollte von einem Grundstück nach links in den Rebgartenweg einfahren. Dabei kollidierte sie mit einem 53-jährigen Pkw-Fahrer, der den Rebgartenweg in Richtung Alte Straße befuhr. Eine 54-jährige Mitfahrerin bei dem 53-Jährigen wurde leicht verletzt. Der Pkw des 53-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

