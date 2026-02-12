Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Rinder entwendet - Zeugen gesucht

Kleinbrüchter (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 7 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände der Agrargenossenschaft in Kleinbrüchter. Dort entwendeten der oder die Täter fünf Rinder im Wert von mehreren tausend Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Tiere mit einem Viehanhänger abtransportiert.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0036877

