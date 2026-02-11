Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kind bei Unfall verletzt
Heringen (ots)
Am Mittwochmittag kam es in der Straße der Einheit in Heringen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem 13-jährigen E-Scooterfahrer. Ersten Erkenntnissen zu Folge, wollte der Fahrer des Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße einfahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Hierbei verletzte sich der Fahrer des Scooters leicht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden.
