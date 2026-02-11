PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Doch kein Brand

Heringen (ots)

Am Mittwochmittag löste ein Traktor in einer Garage in Heringen einen Einsatz für Feuerwehr und Polizei aus. Durch den Besitzer wurde das Fahrzeug innerhalb der Räumlichkeit gestartet. Durch den austretenden Qualm wurde der Eindruck erweckt, dass es innerhalb der Garage zu einem Brand gekommen sei. Durch die Einsatzkräfte vor Ort, konnte dies jedoch ausgeschlossen werden. Somit entstand keine Gefahr für Personen oder Sachen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

