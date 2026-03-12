Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Während Gartenarbeiten schleicht sich Unbekannter ins Haus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 10.40 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft unbemerkt durch eine offenstehende Haustür in ein Haus in der Blansinger Straße und entwendete aus dem Flur eine Geldbörse sowie aus dem Schlafzimmer eine Armbanduhr. Die 89-jährige Bewohnerin befand sich währenddessen vor dem Haus und war mit Gartenarbeiten beschäftigt. Sie hatte nichts bemerkt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell