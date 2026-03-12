Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht Waldkirch, Beethovenstraße

Freiburg (ots)

Von Montag den 09.03. auf Dienstag den 10.03.2026, im Zeitraum von 18:30 - 10:00 Uhr, kam es in der Bürgerwehrstraße Ecke Beethovenstraße in Waldkirch zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Pkw Audi mit Freiburger Kennzeichen war am Fahrbahnrand geparkt und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich einen Lkw oder Anhänger, an der linken vorderen Fahrzeugseite stark beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07681/4074-0 zu melden.

