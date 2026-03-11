Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unbekannte Täterschaft beschädigt Reifen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 10.03.2026, auf Mittwoch, 11.03.2026, wurden in der Altenburger Straße und in der Hohentwiel Straße in Jestetten an insgesamt drei Autos jeweils mehrere Reifen mit einem noch unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Der Polizeiposten Jestetten hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07745 925820 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen. IE

