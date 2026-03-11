POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Versuchter Einbruch in Kiosk in Wyhlen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 10.03.2026, 18.10 Uhr bis Mittwoch, 11.03.2026, 06.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster eines Kiosks in der Bahnhofstraße aufzuhebeln. Der Täterschaft gelang es nicht das Fenster zu öffnen. Vielleicht wurde diese bei der Tatausführung auch gestört.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell