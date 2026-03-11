Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 10.03.2026, gegen 07:15 Uhr ereignete sich auf der L134, zwischen Grezhausen und Hartheim ein Verkehrsunfall, bei dem der sich das vermeintliche Verursacherfahrzeug anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Geschädigte von Grezhausen herkommend in Richtung Hartheim, als ihr ein PKW auf ihrer Fahrbahn entgegenkommen sei. Die Autofahrerin musste daraufhin in den angrenzenden Grünstreifen ausweichen. Hierbei überschlug sich der PKW der Geschädigten.

Die Frau wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV gehandelt haben. Näheres hierzu ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631/1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen PKW oder zum Unfallhergang geben können.

pk (RM)/ ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell