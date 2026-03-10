Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Supermarkt

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 07.03.2026, 21.00 Uhr bis Montagmorgen 09.03.2026, 05:15 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Supermarktes im Laufenpark. Dabei entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zum erlangten Diebesgut kann derzeit noch keine verlässliche Aussage getroffen werden. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07763 92 88 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell