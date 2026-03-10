Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Gurtweil: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.03.2026, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L161 zwischen Tiengen-Kaitle und dem Ortseingang Gurtweil. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Nissan- Fahrerin die L161 in Richtung Gurtweil. Kurz vor dem Ortsschild soll ihr ein cremefarbenes Auto auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein. Es kam zum Streifvorgang zwischen den beiden Autos, wodurch am Nissan ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro entstand. Das unbekannte Auto setzte die Fahrt in Richtung Kaitle fort. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug, bei dem es sich möglichweise um einen cremefarbenen Skoda Yeti gehandelt haben könnte, geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell