Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Arbeiter angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.03.2026, wurde in der Gurtweiler Straße in Waldshut ein Mitarbeiter der Stadt bei Reinigungsarbeiten angefahren und leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 23-jährige VW- Fahrerin an einem auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeug der Stadtreinigung vorbei. Beim Wiedereinscheren übersah sie den vor dem Fahrzeug arbeitenden 56-jährigen Arbeiter, touchierte diesen, wodurch er leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst transportierte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am VW entstand geringer Sachschaden.

