POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Unfallflucht

Am Montag, 09.03.2026, wurde im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 17:30 Uhr ein grauer Audi A4, der vor einem Gartencenter in der Industriestraße in Tiengen geparkt war, mutmaßlich bei einem Parkmanöver angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 3500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

