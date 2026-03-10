POL-FR: Lörrach: Einbruch in Tattoo Studio
Freiburg (ots)
Am Montag, 09.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.00 Uhr bis 05.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine Tür gewaltsam Zutritt in ein Tattoo Studio in der Untere Wallbrunnstraße. Entwendet wurde aus dem Studio Schmuck und Bargeld.
