Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Tattoo Studio

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.03.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.00 Uhr bis 05.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine Tür gewaltsam Zutritt in ein Tattoo Studio in der Untere Wallbrunnstraße. Entwendet wurde aus dem Studio Schmuck und Bargeld.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

