POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Vereinsheim in Haltingen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 08.03.2026, 20.00 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 09.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in einem Vereinsheim in der Straße "Im Entenschwumm" zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Vereinsheim entwendet.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell