Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen/Glottertal: Gefährliches Überholmanöver auf der L112 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 13:55 Uhr befuhr ein Autofahrer die L112 von Glottertal kommend in Fahrtrichtung Denzlingen.

Zwischen dem Ortsausgang Glottertal (Abzweigung "In den Engematten") und der B 294 kam dem Autofahrer ein Pkw aus Richtung Denzlingen entgegen, hinter dem sich ein weiterer Pkw befand. Dieser setzte trotz Gegenverkehrs zu einem Überholvorgang an.

Trotz mehrfach betätigter Lichthupe sowie einer eingeleiteten Gefahrenbremsung setzte der überholende Pkw-Fahrer seinen Überholvorgang fort.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der entgegenkommende Autofahrer sein Fahrzeug bis nahezu zum Stillstand abbremsen. Dem überholenden Fahrzeug gelang es offenbar in letzter Sekunde wieder einzuscheren, bevor es seine Fahrt unvermittelt fortsetzte.

Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen Ford Kuga gehandelt haben, der mit einem Fahrer und einer Beifahrerin besetzt gewesen sein soll.

Obwohl das Kennzeichen des Fahrzeugs abgelesen werden konnte, sucht das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681-40740) Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Insbesondere der Pkw-Fahrer, der verbotswidrig und gefährlich überholt wurde, wird als wichtiger Zeuge gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell