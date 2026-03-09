Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: 89-jähriger Senior wird Opfer eines Trickdiebes

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.03.2026, gegen 11.40 Uhr, wurde ein 89-jähriger Senior Opfer eines Trickdiebes. Er befand sich auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Im Steinfacht" und versorgte seine Einkäufe in den Kofferraum seines Pkws. Ein unbekannter Mann trat an den Senior heran und fragte diesen, ob er beim Einladen helfen könne, was der Senior aber mehrfach verneinte. Dies hinderte den aufdringlichen Mann jedoch nicht, trotzdem zu helfen. Kurze Zeit später entschuldigte sich der Mann bei dem Senior, stieg in ein unweit abgestelltes Fahrzeug ein und verließ eilig den Parkplatz. Kurze Zeit später bemerkte der Senior das Fehlen seiner Geldbörse, welche sich in einer Seitentasche seiner Jacke befand.

