Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Gösenroth

Gösenroth (ots)

Am Mittwoch, dem 04.03.2026, gegen 12:45 Uhr, kam es in Mitte der Ortslage Gösenroth zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine grüne landwirtschaftliche Zugmaschine mit hohem Anhänger beschädigte beim Vorbeifahren ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dabei stieß der Anhänger des Traktors gegen den Außenspiegel des schwarzen Kombis und beschädigte diesen. Aufgrund der Gegebenheiten ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer des Traktors den Zusammenstoß nicht bemerkt hat. Zeugen des Vorfalls sowie der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

