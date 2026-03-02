Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Auseinandersetzungen auf dem Hauptmarkt in Trier - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Trier (ots)

Am 27.02.2026 gegen 13:00 Uhr kam es auf dem Hauptmarkt in Trier zu mehreren Auseinandersetzungen. Hintergrund war ein dort aufgebauter Infostand sowie eine damit in Zusammenhang stehende spontane Gegenversammlung.

Zum genauen Ablauf sowie zum Inhalt der Auseinandersetzungen dauern die polizeilichen Ermittlungen derzeit an. Nach derzeitigem Stand bewegen sich die Vorwürfe im Bereich der Sachbeschädigung sowie der Körperverletzung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

