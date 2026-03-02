Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 27.02.2026 bis zum 01.03.2026

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Mit insgesamt 131 erfassten Einsatzlagen (davon 51 Strafanzeigen und 15 Verkehrsunfälle) liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Aggressive Personengruppe in Trier - Machete sichergestellt

Am Samstag, den 28. Februar 2026, gegen 00:15 Uhr, wurde der Polizei eine Gruppe aggressiver Männer im Bereich des Paulusplatz in Trier gemeldet. Nach Angaben von Zeugen sollen mehrere Personen um ein Fahrzeug herumgestanden, mit einer Machete hantiert und sogenannte "Schattenbox"-Bewegungen ausgeführt haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die Beteiligten fluchtartig von der Örtlichkeit. Eine Person, die laut Zeugenaussagen zuvor eine Machete mit sich geführt haben soll, wurde durch die Polizei fußläufig verfolgt. Im Rahmen dessen kam ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) zum Einsatz. In Höhe der Deutschherrenstraße konnte die Person schließlich gestellt und fixiert werden. Die Machete führte sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich. Im Zuge weiterer Maßnahmen wurde das Tatmittel im Fahrzeug des Verantwortlichen aufgefunden.

Diebstahl und Einsatz von Pfefferspray in Trier - Zwei Personen in Gewahrsam

Am Samstag, den 28. Februar 2026, kam es gegen 23:20 Uhr in der Judengasse in Trier zunächst zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein Beschuldigter eine Musikbox zum Nachteil eines Geschädigten. Der Geschädigte sowie weitere Personen nahmen daraufhin die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. In der Konstantinstraße trafen sie erneut auf ihn. Im Verlauf eines anschließenden Streits setzte der Beschuldigte Pfefferspray ein und sprühte dieses dem Geschädigten sowie einem Begleiter ins Gesicht. Beide Personen wurden hierdurch leicht verletzt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeikräfte den Beschuldigten sowie einen seiner Begleiter kurze Zeit später antreffen. Das Pfefferspray wurde sichergestellt. Beide Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell