POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Gaststätte
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 05.03.2026, 22.00 Uhr bis Freitag, 06.03.2026, 11.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft die Eingangstür einer Gaststätte in der Nollinger Straße in der Innenstadt aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in die Gaststätte. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.
