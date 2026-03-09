PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 05.03.2026, 22.00 Uhr bis Freitag, 06.03.2026, 11.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft die Eingangstür einer Gaststätte in der Nollinger Straße in der Innenstadt aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in die Gaststätte. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

