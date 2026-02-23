Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Einfamilienhaus

Metelen (ots)

An der Straße Am Vechteufer sind Unbekannte am Sonntag (22.02.) in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten ersten Erkenntnissen zufolge die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Die Täter stahlen den Angaben zufolge Modeschmuck.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen, bei der Wache in Ochtrup: Telefon 02553/9356-4155.

