PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Einfamilienhaus

Metelen (ots)

An der Straße Am Vechteufer sind Unbekannte am Sonntag (22.02.) in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 20.15 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten ersten Erkenntnissen zufolge die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Die Täter stahlen den Angaben zufolge Modeschmuck.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen, bei der Wache in Ochtrup: Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:00

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbrüche in Wohnhäuser

    Ibbenbüren (ots) - In Ibbenbüren hat es seit Freitag (20.02.26) einige Einbrüche in Wohnhäuser gegeben. An der Stettiner Straße in Dörenthe verschafften sich unbekannte Täter durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr. Die Bewohnerin kehrte am Abend zu ihrem Haus zurück. Als sie die Haustür aufschloss, ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:54

    POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

    Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter haben an der Kleiststraße die Glastür eines Einfamilienhauses eingeschlagen. So gelangten die Einbrecher in der Zeit zwischen Mittwoch (18.02.), 12.00 Uhr und Samstag (21.02.), 22.00 Uhr in das Haus. Die Täter durchwühlten zahlreiche Schränke. Angaben zu Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesem ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:47

    POL-ST: Recke, Unbekannte steigen in Pkw ein, Zeugen gesucht

    Recke (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (21.02.) und Sonntag (22.02.) die Scheibe der Beifahrerseite eines Opel Insignia Sports Tourer beschädigt und sind so in das Fahrzeug gelangt. Der Opel war zwischen 23.00 Uhr am Samstagabend und 07.30 Uhr am Sonntagmorgen an der Straße Homeyers Hof in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt. Die Täter durchsuchten unter anderem das Handschuhfach im Fahrzeug. Ob etwas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren