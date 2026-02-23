PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Unbekannte steigen in Pkw ein, Zeugen gesucht

Recke (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (21.02.) und Sonntag (22.02.) die Scheibe der Beifahrerseite eines Opel Insignia Sports Tourer beschädigt und sind so in das Fahrzeug gelangt.

Der Opel war zwischen 23.00 Uhr am Samstagabend und 07.30 Uhr am Sonntagmorgen an der Straße Homeyers Hof in Höhe der Hausnummer 5 abgestellt. Die Täter durchsuchten unter anderem das Handschuhfach im Fahrzeug. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

