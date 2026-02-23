PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrerin schwer verletzt, Frau stand unter Alkoholeinfluss

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (22.02.) ist eine 44-jährige Ibbenbürenerin gegen 19.10 Uhr mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Laggenbecker Straße in Richtung Ibbenbüren. Kurz hinter dem Übergang zur Straße An der Reichsbahn kam die Frau nach ersten Ermittlungen mit ihrem Rad an den Bordstein und stürzte.

Die Ibbenbürenerin, die bei dem Unfall keinen Helm trug, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch mal daraufhin, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen. Dieser kann zwar keine Unfälle vermeiden, aber vor schweren Verletzungen schützen. Des Weiteren appelliert die Polizei, das Fahrrad nach Alkoholkonsum stehen zu lassen. Schon bei einem Wert von 0,3 Promille können sich Radfahrer strafbar machen, wenn sie beim Fahren Ausfallerscheinungen zeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:45

    POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Firmenwagen, diverse Maschinen entwendet

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (21.02.), 14.00 Uhr und Sonntag (22.02.), 17.00 Uhr einen Firmenwagen an der Permer Straße aufgebrochen. Der Opel Movano war in Höhe der Hausnummer 8 am Fahrbahnrand geparkt. Die Täter schlugen die hintere rechte Scheibe des Wagens ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Motorflex der Marke ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:58

    POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall, Pkw landet auf dem Dach

    Westerkappeln (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (19.02.) gegen 15.05 Uhr auf der Heerstraße gekommen. Ein 39-jähriger Mann aus Mettingen fuhr mit einem BMW X3 von Neuenkirchen kommend in Richtung Westerkappeln. In Höhe der Hausnummer 55 kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der 39-Jährige lenkte gegen, kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren