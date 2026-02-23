Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrerin schwer verletzt, Frau stand unter Alkoholeinfluss

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (22.02.) ist eine 44-jährige Ibbenbürenerin gegen 19.10 Uhr mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Laggenbecker Straße in Richtung Ibbenbüren. Kurz hinter dem Übergang zur Straße An der Reichsbahn kam die Frau nach ersten Ermittlungen mit ihrem Rad an den Bordstein und stürzte.

Die Ibbenbürenerin, die bei dem Unfall keinen Helm trug, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch mal daraufhin, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen. Dieser kann zwar keine Unfälle vermeiden, aber vor schweren Verletzungen schützen. Des Weiteren appelliert die Polizei, das Fahrrad nach Alkoholkonsum stehen zu lassen. Schon bei einem Wert von 0,3 Promille können sich Radfahrer strafbar machen, wenn sie beim Fahren Ausfallerscheinungen zeigen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell