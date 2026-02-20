Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall, Pkw landet auf dem Dach

Westerkappeln (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (19.02.) gegen 15.05 Uhr auf der Heerstraße gekommen.

Ein 39-jähriger Mann aus Mettingen fuhr mit einem BMW X3 von Neuenkirchen kommend in Richtung Westerkappeln. In Höhe der Hausnummer 55 kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der 39-Jährige lenkte gegen, kam zurück auf die Fahrbahn und der BMW überschlug sich. Der Wagen kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der 39-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 20.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell