PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Mülltonnenbrand, Zeugen gesucht

Ochtrup (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (18.02.), 22.00 Uhr und Donnerstag (19.02.), 12.00 Uhr ist an der Brookstraße eine Mülltonne abgebrannt. Die Mülltonne stand in einer Hauseinfahrt der Brookstraße, unweit der Akazienstraße. Noch ist unklar, wie die Mülltonne in Brand geraten ist. Diese ist vollständig abgebrannt. Der Schaden liegt nach Schätzungen bei 150 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 09:56

    POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Einfamilienhaus, Scheiben eingeschlagen

    Steinfurt (ots) - Zwischen Mittwoch (18.02.), 17.30 Uhr und Donnerstagnachmittag (19.02.), 14.45 Uhr sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Haselstiege on Borghorst eingestiegen. Um in das Haus zu gelangen, schlugen die Täter eine Fenster- und eine Türscheibe ein. Im gesamten Haus wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Gestohlen wurde ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:53

    POL-ST: Hörstel, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

    Hörstel (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (18.02.), 18.00 Uhr und Donnerstag (19.02.), 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Teutohang eingestiegen. Das Haus befindet sich zwischen dem Nachtigallenweg und der Straße Am Sonnenhügel. Nach ersten Erkenntnissen schoben die Unbekannten eine Jalousie hoch und gelangten über das dahinterliegende Fenster ins Haus. Dieses wurde von den Tätern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren