Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Mülltonnenbrand, Zeugen gesucht

Ochtrup (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (18.02.), 22.00 Uhr und Donnerstag (19.02.), 12.00 Uhr ist an der Brookstraße eine Mülltonne abgebrannt. Die Mülltonne stand in einer Hauseinfahrt der Brookstraße, unweit der Akazienstraße. Noch ist unklar, wie die Mülltonne in Brand geraten ist. Diese ist vollständig abgebrannt. Der Schaden liegt nach Schätzungen bei 150 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell