Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Firmenwagen, diverse Maschinen entwendet

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (21.02.), 14.00 Uhr und Sonntag (22.02.), 17.00 Uhr einen Firmenwagen an der Permer Straße aufgebrochen.

Der Opel Movano war in Höhe der Hausnummer 8 am Fahrbahnrand geparkt. Die Täter schlugen die hintere rechte Scheibe des Wagens ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Motorflex der Marke Makita, einen Höhenlaser, eine Stichsäge, einen Akkuschrauber und einen Schlagbohrer, alle von der Marke Würth. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell