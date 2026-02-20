PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Gefährliches Überholmanöver auf der B 54, 19-Jähriger verliert Führerschein

Altenberge (ots)

Zu einem gefährlichen Überholmanöver ist es am Dienstag (17.02.) gegen 12.00 Uhr auf der B 54 bei Altenberge gekommen.

Ein 19-Jähriger aus Herzlake (Landkreis Emsland) fuhr mit einem Opel Insignia Sports Tourer auf der B 54 aus Richtung Münster kommend in Richtung Gronau. Dort überholte er trotz des ausgeschilderten Überholverbots und der ausgeschilderten Verengung der Fahrbahn von zwei Spuren auf eine mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Im Bereich des Übergangs von zwei Fahrspuren auf eine überfuhr der 19-Jährige zunächst die dortige Sperrfläche und überholte dabei einen Lkw mit Anhänger. Der Fahrer des Lkw konnte einen Unfall nur vermeiden, in dem er im letzten Moment auf die rechtsseitige Sperrfläche auswich.

Der gesamte Vorgang wurde von zwei Polizisten beobachtet, die in einem zivilen Fahrzeug auf der B 54 im Rahmen einer gezielten Verkehrsüberwachung unterwegs waren. Sie konnten den Fahrer kurz darauf an der Ausfahrt Nordwalde anhalten.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige erst seit einem halben Jahr den Auto-Führerschein besitzt. Dieser wurde von den Polizisten beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

