PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Frau verliert Geld an Betrüger, Polizei warnt

Lengerich (ots)

Eine 55-jährige Frau aus Lengerich hat an Betrüger einen hohen vierstelligen Euro-Betrag verloren.

Die Frau entdeckte zunächst in den sozialen Medien eine Werbeanzeige. Dort wurden Mitarbeiter für "Amazon Handmade" gesucht. Die Frau nahm Kontakt auf und wurde dann in eine WhatsApp-Chat aufgenommen. Dort wurde sie angewiesen, eine Banking-App zu installieren. Sie sollte über diese App kleinere Beträge an ein Konto überweisen, die sie später inklusive eines Bonus zurückerhalten würde.

Die Frau überwies zunächst kleinere zweistellige Beträge, die ihr kurz darauf mit einem Bonus in der App wieder gutgeschrieben wurden. Die Frau überwies das Geld anschließend von der App auf ihr Bankkonto, was auch funktionierte.

Daraufhin überwies die Frau höhere Beträge, die ihr als Rückbuchung in der runtergeladenen App erneut mit Bonuszahlungen angezeigt wurden. Nach einer gewissen Zeit wollte sie das Geld von der App auf ihr Konto überweisen. Dort ist es jedoch nie gutgeschrieben worden.

Die Polizei warnt vor solchen Betrügereien. Installieren Sie niemals Apps, die Ihnen von Unbekannten angedient werden. Und zahlen Sie niemals an unbekannte Personen oder Institutionen Geld.

Mehr Infos zu diesem Thema gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:46

    POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrerin schwer verletzt, Frau stand unter Alkoholeinfluss

    Ibbenbüren (ots) - Am Sonntag (22.02.) ist eine 44-jährige Ibbenbürenerin gegen 19.10 Uhr mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Laggenbecker Straße in Richtung Ibbenbüren. Kurz hinter dem Übergang zur Straße An der Reichsbahn kam die Frau nach ersten Ermittlungen mit ihrem Rad an den Bordstein und ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:45

    POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Firmenwagen, diverse Maschinen entwendet

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (21.02.), 14.00 Uhr und Sonntag (22.02.), 17.00 Uhr einen Firmenwagen an der Permer Straße aufgebrochen. Der Opel Movano war in Höhe der Hausnummer 8 am Fahrbahnrand geparkt. Die Täter schlugen die hintere rechte Scheibe des Wagens ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Motorflex der Marke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren