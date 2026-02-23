Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Frau verliert Geld an Betrüger, Polizei warnt

Lengerich (ots)

Eine 55-jährige Frau aus Lengerich hat an Betrüger einen hohen vierstelligen Euro-Betrag verloren.

Die Frau entdeckte zunächst in den sozialen Medien eine Werbeanzeige. Dort wurden Mitarbeiter für "Amazon Handmade" gesucht. Die Frau nahm Kontakt auf und wurde dann in eine WhatsApp-Chat aufgenommen. Dort wurde sie angewiesen, eine Banking-App zu installieren. Sie sollte über diese App kleinere Beträge an ein Konto überweisen, die sie später inklusive eines Bonus zurückerhalten würde.

Die Frau überwies zunächst kleinere zweistellige Beträge, die ihr kurz darauf mit einem Bonus in der App wieder gutgeschrieben wurden. Die Frau überwies das Geld anschließend von der App auf ihr Bankkonto, was auch funktionierte.

Daraufhin überwies die Frau höhere Beträge, die ihr als Rückbuchung in der runtergeladenen App erneut mit Bonuszahlungen angezeigt wurden. Nach einer gewissen Zeit wollte sie das Geld von der App auf ihr Konto überweisen. Dort ist es jedoch nie gutgeschrieben worden.

Die Polizei warnt vor solchen Betrügereien. Installieren Sie niemals Apps, die Ihnen von Unbekannten angedient werden. Und zahlen Sie niemals an unbekannte Personen oder Institutionen Geld.

Mehr Infos zu diesem Thema gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

