Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben an der Kleiststraße die Glastür eines Einfamilienhauses eingeschlagen. So gelangten die Einbrecher in der Zeit zwischen Mittwoch (18.02.), 12.00 Uhr und Samstag (21.02.), 22.00 Uhr in das Haus.

Die Täter durchwühlten zahlreiche Schränke. Angaben zu Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesem Einbruch entgegen, bei der Wache in Emsdetten, unter 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell