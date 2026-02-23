Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbrüche in Wohnhäuser

Ibbenbüren (ots)

In Ibbenbüren hat es seit Freitag (20.02.26) einige Einbrüche in Wohnhäuser gegeben.

An der Stettiner Straße in Dörenthe verschafften sich unbekannte Täter durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr. Die Bewohnerin kehrte am Abend zu ihrem Haus zurück. Als sie die Haustür aufschloss, hörte sie Geräusche im Haus. Anschließend erkannte sie von außen im Haus mindestens eine Person. Die Geschädigte rief die Polizei.

Die Beamten durchsuchten das Haus. Es konnten keine Täter mehr festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden in mehreren Räumen Schränke und Schubladen geöffnet. Die Einbrecher stahlen Schmuck, der genaue Wert ist noch nicht bekannt.

An der Waldfriedenstraße brachen unbekannte Täter zwischen Samstag (21.02.), 12.00 Uhr und Sonntag (22.02.), 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter beschädigten die Terrassentür und verschafften sich so Zutritt. Sämtliche Räume des Hauses wurden durchwühlt. Die Einbrecher entwendeten hochwertige Handtaschen.

An der Wilhelmstraße, nahe der Eimündung Am Sportzentrum, wurde eine Hausbewohnerin in der Nacht zu Montag (23.02.) gegen 01.30 Uhr durch Geräusche in ihrem Haus wach. Sie stellte drei unbekannte Männer im Haus fest. Daraufhin rief die Frau die Polizei. Als die Beamten am Einsatzort eintraf, waren die Unbekannten bereits geflüchtet.

Das Haus wurde durchsucht, doch es konnten keine Täter mehr angetroffen werden. Die Täter hatten in verschiedenen Räumen mehrere Schränke und Schubladen geöffnete. Zuvor hatten sie offenbar ein Fenster aufgehebelt und dann eine Balkontür geöffnet. So gelangten sie den ersten Erkenntnissen zufolge ins Haus. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Den Angaben zufolge flüchteten sie zu Fuß in Richtung Wilhelmstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

In allen drei Fällen ermittelt die Polizei. Zeugen, die zu den Einbrüchen und/oder den Tätern Angaben machen können, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren: Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell