Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd - ein Leichtverletzter - 20.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 34, bei der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Süd zu einem Unfall, bei welchem ein Kleintransporter und ein Pkw beteiligt waren. Der 38-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Bundesstraße in Richtung Herten. Der 44-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung, ordnete sich an der Anschlussstelle auf die Abbiegespur ein, da er auf die Autobahn in Richtung Schweizer Grenze auffahren wollte. Bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage fuhr der 44-jährige Pkw-Fahrer los und bog nach links ab. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr geradeaus und kollidierte mit dem abbiegenden Pkw. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

