PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 152/ Gemarkung Pfaffenweiler: Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.03.2026, ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr bei Ebringen.

Eine 87 Jahre alte Autofahrerin befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Freiburg kommend auf dem äußeren der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe der Ausfahrt nach Pfaffenweiler wechselte die Frau vermutlich verbotswidrig den Fahrstreifen um den Kreisverkehr in Richtung Ebringen zu verlassen. Hierbei übersah sie wohl eine weitere Autofahrerin auf dem inneren Fahrstreifen und kollidierte mit dem anderen Wagen. Die 87-Jähre wurde daraufhin mit ihrem Fahrzeug abgewiesen und habe eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrsschild überfahren.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Freiburg-Süd und die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es auf der L 125 zu längeren Verkehrsbehinderungen. Der Kreisverkehr konnte gegen 17:30 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 16:00

    POL-FR: Schwörstadt: 89-jähriger Senior wird Opfer eines Trickdiebes

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.03.2026, gegen 11.40 Uhr, wurde ein 89-jähriger Senior Opfer eines Trickdiebes. Er befand sich auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Im Steinfacht" und versorgte seine Einkäufe in den Kofferraum seines Pkws. Ein unbekannter Mann trat an den Senior heran und fragte diesen, ob er beim Einladen helfen könne, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:58

    POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Gaststätte

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 05.03.2026, 22.00 Uhr bis Freitag, 06.03.2026, 11.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft die Eingangstür einer Gaststätte in der Nollinger Straße in der Innenstadt aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in die Gaststätte. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren