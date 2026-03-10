Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 152/ Gemarkung Pfaffenweiler: Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.03.2026, ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr bei Ebringen.

Eine 87 Jahre alte Autofahrerin befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Freiburg kommend auf dem äußeren der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe der Ausfahrt nach Pfaffenweiler wechselte die Frau vermutlich verbotswidrig den Fahrstreifen um den Kreisverkehr in Richtung Ebringen zu verlassen. Hierbei übersah sie wohl eine weitere Autofahrerin auf dem inneren Fahrstreifen und kollidierte mit dem anderen Wagen. Die 87-Jähre wurde daraufhin mit ihrem Fahrzeug abgewiesen und habe eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrsschild überfahren.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Freiburg-Süd und die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es auf der L 125 zu längeren Verkehrsbehinderungen. Der Kreisverkehr konnte gegen 17:30 Uhr wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell