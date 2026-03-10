Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unklarer Verkehrsunfall endet glimpflich - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 09.03.2026, gegen 16 Uhr befuhren zwei Autofahrer die B 294 aus Fahrtrichtung Freiburg kommend in Fahrtrichtung Elzach.

Bei den beteiligten Fahrzeugen handelte es sich um einen grauen Pkw der Marke Toyota auf dem rechten Fahrstreifen sowie einen schwarzen Pkw der Marke VW auf dem linken Fahrstreifen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen beide Fahrzeuge bereits kurz nach der Ausfahrt Denzlingen über eine längere Strecke nahezu nebeneinander gefahren sein.

Zwischen der Ausfahrt Suggental und der Anschlusstelle Waldkirch-West, rund 400 m vor dem Tunnel in Fahrtrichtung Elzach wechselte der graue Pkw den Fahrstreifen von rechts nach links und kollidierte dabei mit dem neben ihm auf dem linken Fahrstreifen fahrenden schwarzen Pkw.

Anschließend kollidierten beide Fahrzeuge offenbar mit der Mittelleitplanke.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Das Polizeirevier Waldkirch hat den Unfall aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt kurzzeitig gesperrt werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Unfallbeteiligten und des bislang unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681-40740) nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten der Unfallbeteiligten geben können.

