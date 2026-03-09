PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Korrektur zur Pressemitteilung vom Montag, 09.03.2026, 15:00 Uhr - Punkt 5: Katalysator gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die am heutigen Montag um 15:00 Uhr veröffentlichte Pressemitteilung muss zu Punkt 5 korrigiert werden. Der genannte Zeitraum in der Überschrift ist falsch.

Der richtige Zeitraum lautet: Donnerstag, 05.03.2026, 16:00 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 09:30 Uhr

Der Rest der Meldung gilt weiterhin. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen.

