PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Korrektur zur Pressemitteilung vom Montag, 09.03.2026, 15:00 Uhr - Punkt 5: Katalysator gestohlen
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Die am heutigen Montag um 15:00 Uhr veröffentlichte Pressemitteilung muss zu Punkt 5 korrigiert werden. Der genannte Zeitraum in der Überschrift ist falsch.
Der richtige Zeitraum lautet: Donnerstag, 05.03.2026, 16:00 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 09:30 Uhr
Der Rest der Meldung gilt weiterhin. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell