PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Angriff im Linienbus - Zeugen gesucht +++ Auseinandersetzung vor Getränkemarkt +++ Balkontür aufgehebelt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Angriff im Linienbus - Zeugen gesucht, Kronberg, Berliner Platz, Mittwoch, 04.03.2026, 13:20 Uhr

(ro)Wie der Polizei erst am Donnerstag bekannt wurde, hat eine Jungengruppe am Mittwochmittag zwei Kinder in einem Linienbus in Kronberg angegriffen, die Polizei sucht nun Zeugen. Im Bereich des Berliner Platzes sollen drei Teenager gegen 13:20 Uhr zwei jüngere Kinder in einem Bus der Linie 261 in Fahrrichtung Königstein abgefangen und in den hinteren Bereich des Busses gedrängt haben. Hier sollen sie auf die beiden eingeschlagen und einem der Jungs ein Eis und Münzgeld abgenommen haben. Zudem sollen die beiden von den älteren Jungen an der Bushaltestelle Falkensteiner Straße am Aussteigen gehindert worden sein. Die Personalien aller Beteiligten konnte die Polizei zwischenzeitlich ermitteln. Die Ermittlungen hinsichtlich des Ablaufs und der Hintergründe der Tat dauern weiter an. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 mit der Polizeistation Königstein in Verbindung zu setzen.

2. Auseinandersetzung vor Getränkemarkt, Friedrichsdorf-Köppern, Bachstraße, Donnerstag, 05.03.2026, 16:25 Uhr

(ro)Am Donnerstag kam es in Friedrichsdorf-Köppern zu einer Auseinandersetzung. Gegen 16:25 Uhr gerieten zwei Männer in Streit, in dessen Verlauf der Ältere den Jüngeren zu Boden schlug und anschließend noch auf ihn eintrat. Aufgrund der Verletzungen musste der 43-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der 61-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

3. Balkontür aufgehebelt,

Bad Homburg-Kirdorf, Schneidhainer Straße, Donnerstag, 05.03.2026, 15:45 Uhr bis 20:00 Uhr

(ro)In Bad Homburg-Kirdorf haben Einbrecher am Donnerstag eine Balkontür aufgehebelt. Zwischen 15:45 Uhr und 20:00 Uhr näherten sich die Täter einem Mehrfamilienhaus in der Schneidhainer Straße und kletterten auf den zur Straße gerichteten Balkon einer Wohnung. Nachdem sie die Tür gewaltsam geöffnet hatten, suchten sie im Inneren nach Wertgegenständen. Samt Schmuck im Gepäck ergriffen die Einbrecher unbemerkt die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell